Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко рассказал, сколько газа нужно Украине для прохождения отопительного сезона.
Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
“На сегодня запасы газа составляют 14,5 млрд кубометров газа. Из них 4 млрд кубов – это технический газ, который принципиально мы не можем достать, он необходим для заполнения трубы, чтобы мы могли доставать газ из хранилища. Около 4 млрд газа – это газ нерезидентов. Чужой газ. И у нас остается нашего, украинского газа, где-то около 6 млрд”, - сказал Олег Попенко.
Он отметил, что для того чтобы Украина могла нормально пройти отопительный сезон, ей нужно около 10 млрд газа, включая отопление в апреле.
“Фактически нам не хватает 4 млрд кубов. Пускай мы за январь-февраль добудем еще 0,5 млрд. Мы все-таки газодобывающая страна. Вот за 2021 год мы добыли 13,2 млрд кубометров газа… И даже если мы 2 млрд добываем, зимой добыча газа падает, а летом увеличивается, то нам будет не хватать на конец года и на март около 2 млрд кубометров газа”, - добавил Олег Попенко.
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По его словам, по 800 долларов Украине газ никто не продаст, а взять его неоткуда.
Как сообщала Politeka, Олег Попенко отметил, что электричество поступает к нам из-за рубежа, но в любой момент может перестать поступать.
Также Politeka сообщала, что Екатерина Павлова отметила, что весной ожидается рост тарифов на коммуналку.