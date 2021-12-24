Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что действия украинской власти не отвечают настоящим проблемам граждан и не способствуют их решению, потому что она вообще находится в другой реальности.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для Знай.ua.

Как сообщает журналистка, в Киевской области уже начали отключать свет без каких-либо предупреждений, а потому это коснется и других регионов. И это, подчеркивает Катерина Котенкова, та политическая реальность, в которой приходится жить украинцам. «Мы так до сих пор толком и не знаем, что государство делает для того, чтобы страна не сгинула во мраке практически неизбежного энергетического кризиса», - констатирует она.

Власть же, убеждена журналистка, находится в другом, выдуманном мире и хочет приблизить реальный к нему, сделать его тихим, послушным и всегда довольным всем, даже отсутствием самого необходимого.

По мнению Екатерины Котенковой, сегодня Украина оказалась в руках власти, не имеющей балансов, противовесов, опыта и вообще каких-либо четких экономических и моральных обязательств. В то же время эта же власть, подчеркивает она, намерена продолжить свое правление. С другой стороны, считает журналистка, это желание абсолютно каждой украинской власти. «И то, что Зеленский пойдет на второй срок, если ему дадут, уже очевидно. Вопрос – зачем? Власть – это инструмент, нужно понимать, что ты будешь им делать», - рассуждает журналистка.

В то же время она задает вопрос, задумывается ли власть над реакцией украинцев на ее действия. То есть, объясняет Екатерина Котенкова, люди реагируют соответственно, если для них делают что-нибудь хорошее. «А так, мы же не куклы. Хотя нами пытаются управлять. И если мы реагируем не так, как власти хотелось бы, это не значит, что мы не патриоты, или против власти, это значит, что люди хотят перемен, хотят лучшей жизни», - говорит журналистка.

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