Журналістка Катерина Котенкова розповіла, наскільки можуть подорожчати тарифи на комунальні послуги вже наступного року.

Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua.

Катерина Котенкова повідомила, що газ для споживачів подорожчає на 15-20% та становитиме 9 гривень за кубометр. За її словами, газ для теплокомуненерго подорожчає в межах від 30 до 50% і коштуватиме 8,5 грн/кубометр максимум. На думку журналістки, поки що ціни залишатимуться на колишньому рівні, а що буде згодом – покаже ситуація на ринку.

«Спрогнозувати ціни неможливо, адже найчастіше тарифи на газ – це політичне рішення влади. Щодо доставки газу – це взагалі окрема історія. Декілька тижнів тому з'явилася новина про те, що подорожчання буде в межах від 40 до 60%, це від 4 до 5 гривень. Потім повідомили, що такі цифри попередні та їх ніхто не затверджував. Потім написали, що значного зростання цін нічого очікувати, що це фейк. Загалом, як усе буде поки що не зрозуміло, але щось мені підказує, що ціни таки піднімуться», - наголосила Катерина Котенкова.

Журналістка зазначила, що тарифи на опалення та гарячу воду безпосередньо залежатимуть від ціни на газ, оскільки блакитне паливо у собівартості цих комунальних послуг становить до 80%. Вона повідомила, що, за прогнозами експертів, опалення та гаряча вода підвищиться у ціні на 50-70%, залежно від регіону.

«Щодо водопостачання та водовідведення, то ціни підвищаться на 20-30%. При цьому квартплата подорожчає приблизно на 10% без урахування капремонтів. Експерти зазначають, що рішення про подорожчання послуг з теплопостачання вже прийняте, але воно набуде чинності пізніше. Враховуючи всі ці цифри, багато українців стануть ще більш залежними від державної допомоги», - заявила Катерина Котенкова.

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