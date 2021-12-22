Журналистка Катерина Котенкова рассказала, насколько могут подорожать тарифы на коммунальные услуги уже в следующем году.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова сообщила, что газ для потребителей подорожает на 15-20% и составит 9 гривен за кубометр. По ее словам, газ для теплокоммунэнерго подорожает в пределах от 30 до 50%, и будет стоить 8,5 грн/кубометр максимум. По мнению журналистки, пока что цены будут оставаться на прежнем уровне, а что будет потом – покажет ситуация на рынке.

«Спрогнозировать цены невозможно, ведь зачастую тарифы на газ – это политическое решение властей. Что касается доставки газа – это вообще отдельная история. Несколько недель назад появилась новость о том, что подорожание будет в пределах от 40 до 60%, это от 4 до 5 гривен. Потом сообщили, что такие цифры предварительные и их никто не утверждал. Потом написали, что значительного роста цен не будет, что все это фейк. В общем, как все будет пока не понятно, но что-то мне подсказывает, что цены таки поднимутся», - отметила Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что тарифы на отопление и горячую воду будут непосредственно зависеть от цены на газ, так как голубое топливо в себестоимости этих коммунальных услуг составляет до 80%. Она сообщила, что, по прогнозам экспертов, отопление и горячая вода повысится в цене на 50-70%, в зависимости от региона.

«Что касается водоснабжения и водоотвода, то цены повысятся на 20-30%. При этом квартплата подорожает примерно на 10% без учета капремонтов. Эксперты отмечают, что решение о подорожании услуг по теплоснабжению уже принято, но оно вступит в силу позже. Учитывая все эти цифры, многие украинцы станут еще более зависимы от государственной помощи», - заявила Катерина Котенкова.

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