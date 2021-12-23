Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Виталий Безгин поразмышлял над тем, как изменится наше государство за 10 лет и чем Украина в 2031 году будет отличаться от сегодняшней.

Об этом он рассказал в программе Tiger News.

Как отмечает гость программы, когда-то все считали, что в Украине нет рабочих мест, а, если есть, то низкие зарплаты, а значит стоит ехать заграницу на заработки. «Но сейчас условия труда в Украине не хуже, чем в других восточноевропейских странах, кроме Польши, в том числе с точки зрения зарплат. Тогда почему украинцы продолжают ехать на работу в Польшу и другие страны?», - рассуждает Виталий Безгин.

Как объясняет депутат, все дело в том, что в Европе лучше инфраструктура и жить в целом комфортнее. «В Украине зона комфорта зачастую заканчивается за дверями квартиры. Ты вышел – и видишь, как везде нагажено и накурено», - подчеркивает он.

Следовательно, констатирует Виталий Безгин, украинцы уезжают из Украины именно в поисках комфорта. Тем не менее, отмечает он, айтишнику заплатят в Украине столько же, сколько и в Германии, единственная разница – комфорт. Политик подчеркивает, что эту проблему нужно решать. «Для чего создается, например, UNIT.City? Именно для того, чтобы изменить к лучшему среду обитания», - констатирует он.

В целом же, надеется гость программы, через десять лет Украине удастся обеспечить комфортные условия жизни и труда и эта проблема будет решена.

Как сообщала Politeka, Безгин рассказал, от чего зависит доступ регионов к программеБольшое строительство.

Также Politeka писала о том, что Бронжуков рассказал, какие наиболее возможные сценарии развития событий могут быть у Украины с Россией.