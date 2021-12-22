Директор політичного центру «Політика» Артем Бронжуков розповів, які найбільш ймовірні сценарії розвитку подій можуть бути в України з Росією, і чи зможе Україна дати відсіч.
Про це він розповів у новому випуску програми «Головне» на каналі MY.UA з Катериною Павловою.
«Сказати, чи буде повномасштабне вторгнення Росії в Україну, може лише одна людина – це Володимир Путін. Усі прогнози, які робляться в Україні, – це більше статистика, яка не має під собою знання. Коли ми говоримо про те, що Росії невигідно наступати в зимовий час, тому що військова техніка може не впоратися, це раціональна складова цього прогнозу. Але ж ми бачимо, що російська влада багато в чому ірраціональна, тому передбачити, що дійсно буде, дуже складно», - підкреслив Артем Бронжуков.
Артем Бронжуков сказав, що в той же час Україна як держава, яка планує якісно захищати свої території та людей, дуже важливо готуватися і прораховувати всі потенційні варіанти розвитку подій. І коли ми будемо готові до наступу Путіна, його не буде, наголосив він, то це буде чудово. Водночас Україна як держава виконає одну з основних функцій, упевнений він, яку вона несе, а саме захищати своїх громадян та територіальну цілісність.
«Швидше за все, стратегія вирішення конфлікту між Україною та Росією бачиться з боку нашої держави в дипломатичному плані. Говорити про те, що Україна на сьогодні готова до повномасштабної війни і чи цього хочуть українці, які в першу чергу служитимуть в армії і проливатимуть кров, це дуже дискусійно. Але в будь-якому разі ми живемо у цивілізованому світі і хотілося б, щоб конфлікти вирішувалися не на полі бою, а десь у кабінетах. І політикам все-таки вдавалося знаходити компроміси, які б забезпечували мирне існування своїм громадянам», - резюмував Артем Бронжуков.
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