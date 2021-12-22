Директор политического центра «Политика» Артем Бронжуков рассказал, какие наиболее вероятные сценария развития событий могут быть у Украины с Россией, и сможет ли Украина дать отпор.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Сказать, будет ли полномасштабное вторжение России в Украину, может только один человек – это Владимир Путин. Все прогнозы, которые делаются в Украине, – это больше статистика, которая не имеет под собой явного знания. Когда мы говорим о том, что России невыгодно наступать в зимнее время, потому что военная техника может не справиться, то это рациональная составляющая этого прогноза. Но мы же видим, что российская власть во многом иррациональна, поэтому предугадать, что действительно будет, очень сложно», - подчеркнул Артем Бронжуков.

Артем Бронжуков сказал, что в то же время Украина как государство, которое планирует качественно защищать свои территории и людей, то очень важно готовиться и просчитывать все потенциальные варианты развития событий. И когда мы будем готовы к наступлению Путина, его не будет, акцентировал он, то это будет замечательно. В то же время Украина как государство выполнит одну из основных функций, уверен он, которое оно несет, а именно защищать своих граждан и территориальную целостность.

«Скорее всего, стратегия решения конфликта между Украиной и Россией видится со стороны нашего государства в дипломатическом плане. Говорить о том, что Украина на сегодня готова к полномасштабной войне и хотят ли этого украинцы, которые в первую очередь будут служить в армии и проливать кровь, это очень дискуссионно. Но в любом случае мы живем в цивилизованном мире и хотелось бы, чтобы конфликты решались не на поле боя, а где-то в кабинетах. И политикам все-таки удавалось находить компромиссы, которые бы обеспечивали мирное существование своим гражданам», - резюмировал Артем Бронжуков.

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