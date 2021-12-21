Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал, что сегодня вторичное и третичное звено имеет зарплату 8-9 тысяч гривен, несмотря на официальное провозглашение, что средняя заработная плата в Украине достигла 500 долларов.
Об этом он сказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».
«В прошлом году в целях презентабельности врачам раз в квартал выплачивали премии. Не всем, конечно. Но если эти премии разбрасывать в год, то заработная плата, по моим подсчетам, получалась примерно 10-11 тысяч гривен. В этом году об этих премиях мне не сообщают. Это специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь. Я давно не общался с профессором Тодуровым, но у него в 2019 году кардиохирург получал 6000 гривен. В роддомах, думаю, зарплаты не больше 8-9 тысяч гривен», - констатирует Анатолий Якименко.
Семейные врачи получают гораздо больше.
«У семейных врачей под выборы 2019 года зарплату подняли до 15-16 тысяч гривен. По моим данным, сегодня она немного меньше: 12-14 тысяч гривен. У кого-то, может, и 15, но у нее явно тренд к небольшому уменьшению», - объясняет эксперт.
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Анатолий Якименко отмечает, что это уже шестое обещание со стороны руководства государства о повышении зарплаты медицинским работникам.
«Когда Зеленский пришел к власти и было сформировано монобольшинство, профильный комитет сменил свое название. Его глава Михаил Радуцкий рапортовал в режиме победоносных реляций, что бюджет здравоохранения увеличен на 9,8 миллиарда. Тогда он со 102 миллиардов вырос до 112. Все смеялись, потому что это явно не соответствовало закону Украины о государственных финансовых гарантиях в части финансирования на уровне 5% ВВП бюджетными средствами», - отмечает Анатолий Якименко.
Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, какие органы больше всего поражает коронавирус.
Также Politeka писала о том, что Якименко прокомментировал возможные последствия появления в Украине штамма коронавируса «Омикрон».