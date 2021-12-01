Медицинский эксперт Анатолий Якименко прокомментировал возможные последствия появления в Украине штамма коронавируса «Омикрон», в частности, закрытие государственных границ.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Беда в том, что люди, которые решают вопрос о закрытии границ, ничего не понимают в штаммах коронавируса. Более того, у них нет политической субъектности: они будут делать то, что им скажут. Им сказали собраться – они собираются, им сказали закрыть или открыть границы – они так и делают. Им что «Дельта», что «Омикрон» – никакой разницы. Объяснять нашему правительству, что такое новый штамм коронавируса – это всё равно что объяснять корове устройство доильного аппарата. Что касается министра здравоохранения, то я с ним лично не знаком, и не возьмусь оценивать его профессиональную компетентность. Но публичные заявления министра создают впечатление, что мы имеем дело с компакт-диском», - говорит гость программы.

По его словам, всё выглядит так, словно чиновник просто выдаёт заложенную в него информацию.

«Кстати, такой же была Ульяна Супрун – казалось, что ты разговариваешь с компьютерной программой, а не с живым человеком. В людях, которые руководят украинским здравоохранением, не видно ничего человеческого», - считает Анатолий Якименко.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, какие органы тела поражает коронавирус.

Также Politeka сообщала, что Якименко рассказал о том, что мешает ввести в Украине полноценную страховую медицину.