Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал, почему большинство украинцев не ощутили улучшения качества услуг при росте финансирования медицинской отрасли.

Об этом он сказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор» .

«НСЗУ работает с некоммерческими коммунальными предприятиями, и они работают под заказ. Об этом впервые сказал министр финансов Уманский. Решили заказ не делать. И таким образом можно сделать легко секвестр расчета. Мы не знаем сегодня точно, исполнен ли бюджет по здравоохранению в пределах 156 миллиардов гривен? Мое внутреннее чувство, что нет. Об этом я сужу по опосредованным маркерам: это тарифы НСЗУ на услуги. К примеру, роды 8500 грн», - говорит он.

Сейчас изменили принципы финансирования, отошли от финансирования ставок. Ставки были рассчитаны по заболеваемости в зависимости от численности населения.

«Сказали, что это неправильное финансирование, коммунисты были идиоты, они не понимали, что делают, и нужно сделать финансирование за предоставленную услугу. Вы не можете прийти в больницу, и затем по факту вашего прихода звонят в НСЗУ: ​​«К нам пришел пациент». Вам нужно уже лечить его. Нужно не только иметь деньги на счету, а нужно закупить за эти деньги по тендерным процедурам расходники, медикаменты и оплатить человеку зарплату, чтобы он пришел, на вас посмотрел и перезвонил в НСЗУ, что вы пришли», - рассуждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Якименко рассказал, какие органы больше всего поражает коронавирус.