Об этом он сказал в программе «Культ Личности» с Русланом Бизяевым.

По мнению ведущего ток-шоу, телеканал не может назвать себя оппозиционным, хотя некоторые медиа и журналисты занимают именно такую позицию. «Политик может быть оппозиционным. Он декларирует, выходит и заявляет: «Я перехожу в оппозицию. Я член коалиции, но я выхожу и иду в оппозицию», - отмечает Тигран Мартиросян. Тем не менее, подчеркивает он, журналист так сказать не может, поскольку в таком случае он станет заангажированным.

В то же время те телеканалы, рассказывает журналист, которые все же позиционируют себя как оппозиционные, собирают и соответствующую аудиторию. «Что потом происходит. В какой-то момент, когда случается какое-то событие, которое на самом деле положительное, а мы же не можем утверждать, что все, что делает действующий президент Украины – это плохо, все плохо», - объясняет он.

По словам Тиграна Мартиросяна, такие телеканалы никогда не скажут, например, что дорога из Киева в Харьков действительно хорошая. То есть, добавляет он, на оппозиционных каналах не найти таких новостей, это необъективно по отношению к подаче новостей в принципе. По мнению ведущего ток-шоу, журналист не должен так поступать. «Потому что как только он начнет утверждать, что он оппозиционный – тогда он должен всегда говорить только плохое… А это противоречит журналистским стандартам», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Мартиросян заявил, что телевидение и журналистика отражают состояние общества.

Также Politeka писала о том, что Рябчун рассказал, насколько телевидение уступает сейчас по популярности онлайн источникам.