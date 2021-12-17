Журналист и ведущий ток-шоу Тигран Мартиросян высказал своё мнение по поводу того, откуда на украинском телевидении берётся так много злости и других отрицательных эмоций.

Его слова прозвучали в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Телевидение и журналистика отражают состояние общества. Ведь они существуют не в каком-то параллельном пространстве. Здесь, как в экономике, предложение удовлетворяет спрос. А украинское общество после событий 2013-2014 годов очень сильно поляризовалось, разделилось на различные лагери. И, к сожалению, политики этим злоупотребляют – они разделили общество и продолжают его разделять до нынешнего дня. А журналистика имеет производный характер, она – зеркало общества. В ней царят те же настроения. По-другому, наверное, и быть не может», - считает Тигран Мартиросян.

По его словам, особенно это заметно в формате телевизионных ток-шоу, где людей намеренно стравливают между собой.

«На ток-шоу людей сталкивают не ради поиска истины, а ради зрелища. Такое зрелище вызывает сильные эмоции, там порой звучит обсценная лексика. По телевизионным меркам чем громче, тем лучше. Это закон жанра, от него никуда не деться. Именно потому я на какое-то время отказался от ведения ток-шоу», - рассказывает Тигран Мартиросян.

Как сообщает Politeka, ранее медиа-эксперт Юрий Рябчун заявил, что Украина в обозримом будущем не останется без телевидения.

Также Politeka сообщала, что телеведущая Алеся Бацман рассказала о формуле успешного ток-шоу.