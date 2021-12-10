Политик, общественный деятель Борислав Береза прокомментировал последствия незаконных застроек в Киеве и назвал основные причины возникновения этой проблемы.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

Борислав Береза ​​рассказал, что еще в 2015 году представители Венецианской комиссии во время визита в столицу Украины отметили, что суровость нашего законодательства компенсируется не обязательностью его исполнения. По мнению политика, это большая проблема для украинцев. «Например, есть исторические дома, которые запрещено сносить, но их постоянно разрушают», - заявил он.

По словам политика, в прошлом году была снесена усадьба середины XIX века по улице Саксаганского в Киеве. Однако, по его словам, не существовало для этого надлежащих оснований, а застройщики и давшие разрешение на снос сооружения не были наказаны.

«В Киеве депутаты на земельной комиссии часто принимают решение в пользу застройщика, а не киевлян», - добавил Береза. При этом, добавляет он, трудно представить, чтобы подобное происходило, например, в Страсбурге, Вене или Париже. Политик отметил, что, к сожалению, в Киеве можно увидеть, как на центральных улицах города жители пристраивают балконы или этажи на исторических зданиях.

По словам Борислава Березы, это происходит по трем причинам. Во-первых, говорит он, наши граждане не учитывают законы, во-вторых, власть не наказывает нарушителей, а в-третьих, нарушившие закон имеют возможность откупиться.

«В результате проигрывают киевляне, страдающие от того, как деформирован город, как он становится безобразно страшным», - заявил политик.

Как сообщала Politeka, ранее Сиротюк заявил, что генплан Киева следует принимать на городском референдуме.

Также Politeka сообщала, что Гуманенко назвал проблемы ЖКХ в Киеве: «Изношенные сети водопровода, теплотрасс, электричества».





