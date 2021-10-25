Український політик, народний депутат України 7 скликання Юрій Сиротюк назвав хаотичну забудову Києва однією з головних проблем столиці і розповів, як можна з нею боротися.

Про це стало відомо з інтерв’ю виданню Kyiv.Press.

«Потрібен новий Генплан. Бо сьогодні в Києві забудовники з якихось райцентрів будують що попало і де попало.

Він зазначив, що в столиці найвища ціна квадратного метра і купівельна спроможність мешканців міста, але водночас і найбільше корупції, через яку скуповуються та будуються ці квартири. Політик розповів, що за попередньої каденції готувався Генплан Києва, проте він так і не був ухвалений.

Для прийняття нового Генплану, за його словами, спочатку необхідно провести аудит виконання попереднього: скільки підземних комунікацій, шкіл, садочків тощо було дійсно побудовано з обіцяної кількості, і врахувати це в новому Генплані.

«А що в нас вийшло? Житла набудували багато, а інфраструктури не підвели. Будинки – це підведена електрика, відведена каналізація, облаштована транспортна інфраструктура, садочок, школа, парк у пішій доступності», - пояснює Сиротюк.

Політик додав, що після проведеного аудиту візіонери мали б розробити нову стратегію, план розвитку Києва як міста європейського та сучасного, а не радянського, а потім винести проєкт на обговорення з громадою.

«Я вважаю, що Генплан Києва треба ухвалювати на міському референдумі.Без Генплану взагалі не можна щось робити. Зокрема, забудовувати місто», - впевнений Сиротюк.

Він заявив, що необхідно прийняти рішення про мораторій на житлову забудову і дозволити лише інфраструктурну, наприклад, лікарні, садки, школи, щоб місто розвивалося гармонійно і були задоволені усі потреби жителів.

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