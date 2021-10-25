Украинский политик, народный депутат Украины 7 созыва Юрий Сиротюк назвал хаотичную застройку Киева одной из главных проблем столицы и рассказал, как можно с ней бороться.

Об этом стало известно из интервью изданию Kyiv.Press.

«Нужен новый Генплан. Потому что сегодня в Киеве застройщики с каких-торайцентров строят что попало и где попало.

Он отметил, что в столице самая высокая цена квадратного метра и покупательная способность жителей города, но одновременно и самая большая коррупция, из-за которой скупаются и строятся эти квартиры. Политик рассказал, что при предыдущей каденции готовился Генплан Киева, однако он так и не был принят.

Для принятия нового Генплана, по его словам, сначала необходимо провести аудит выполнения предыдущего: сколько подземных коммуникаций, школ, садиков и прочего было действительно построено с обещанного количества, и учесть это в новом Генплане.

«А что у нас получилось? Жилья настроили много, а инфраструктуры не подвели. Дома — это подведенное электричество, отведенная канализация, обустроенная транспортная инфраструктура, садик, школа, парк в пешей доступности», - объясняет Сиротюк.

Политик добавил, что после проведенного аудита визионеры должны разработать новую стратегию, план развития Киева как города европейского и современного, а не советского, а затем вынести проект на обсуждение с обществом.

«Я считаю, что Генплан Киева надо принимать на городском референдуме. Без Генплана вообще нельзя что-то делать. В частности, застраивать город», - уверен Сиротюк.

Он заявил, что необходимо принять решение о моратории на жилую застройку и позволить только инфраструктурную, например, больницы, садики, школы, чтобы город развивался гармонично и были удовлетворены все потребности жителей.

Как сообщала Politeka, Маленко заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода — это вопрос стратегии развития города.

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