Политтехнолог Юрий Подорожний прокомментировал военную активность КНР на границе с РФ, объяснил ее основные причины и цели, а также рассказал о возможности серьезного военного конфликта между этими странами.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Подорожний объяснил, что Кремлю не нравится усиление геополитического влияния Китая, омрачение инициативой «Один пояс – один путь» российского Евразийского экономического союза и успех ШОС по сравнению с российским ОДКБ.

«В военной доктрине РФ Дальний Восток определен стратегически важным регионом, нуждающимся в постоянном военном подкреплении. Только в 2020-21 году, дальневосточный округ получил 500 новых единиц бронетехники, флот – 6 новых подлодок, 2 корвета и 1 фрегат. Региональная система ПВО постоянно усиливается», – рассказал Подорожний.

По словам эксперта, Китай с 2017 по 2021 годы разместил в провинции Хэйлунцзян межконтинентальные баллистические ракеты Дунфен-41, способные преодолевать расстояние до 14 тыс. км и нести 10-12 ядерных боеголовок. Подорожний считает, что активность КНР на границе с РФ – это проверка боеспособности и реагирования вооруженных сил РФ, поэтому Китай проводит разведку и анализ действий руководства РФ. Политтехнолог добавил, что под предлогом защиты своих граждан на территории РФ Китай отрабатывает тактику военных соединений КНР.

«В Китае начинаются дискуссии о том, что определенная часть его северных земель – территорий сегодняшнего российского Дальнего Востока, досталась царской России благодаря неравноправным договорам и слабости правительства династии Цинь. Как пример, сегодняшняя русская Тува, откуда происходит министр обороны Шойгу, до 1920 года, была в составе Китайской империи. Китай принял практику действий РФ по отношению к ЕС и Украине и уже начинает успешно ее реализовывать», - заявил Подорожний.

По его мнению, все это указывает на то, что Китай постепенно переходит к реализации стратегических намерений захвата своих «исторических земель» и защиты своего населения на территории РФ. Эксперт добавил, что вряд ли в ближайшей перспективе может развернуться видимый конфликт России и Китая, однако эти маневры станут важным фактором российско-китайских отношений.

«В этом контексте важно, чтобы Украина нашла свое место в геополитическом ослаблении РФ, потому что каждый шаг в этом направлении дает надежду на возвращение статуса-кво украинской территории по состоянию на 2013 год», - отметил Подорожний.

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