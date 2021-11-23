Исполнитель «черного шансона» и музыкальный продюсер Алексей Большой рассказал, как карантин повлиял на фестивальную жизнь Украины, а также на вкусы публики и доходы артистов.

Об этом он рассказал в программе Karabas.Live с Вячеславом Матюхиным.

«Когда я был помоложе, у меня была рок-группа. А как же без нее? Потом мы ее закрыли. Потом я начал более в поп-жанре работать. Это обосновано, потому что эту музыку любит больше людей, и у меня больше ангажемент концертный, это нормально. Потому что я занимаюсь исключительно музыкой», - признается Алексей Большой.

Он рассказал также, как повлиял карантин на украинских исполнителей.

«Если говорить о суперзвездах, то у них концерты есть. Конечно, меньше, чем обычно, и люди недовольны. А артистам, которые не являются суперзвездами, действительно непросто. Поэтому приходится выживать, выходить на Ютуб-каналы, какие-то редкие корпоративы. Ну что же, такую жизнь сами себе выбрали. У меня два или три раза в неделю репетиции кавер-группы FURMAN TRASH POLKA BAND. У нас новый репертуар, мы хотим выйти на фестивальный уровень, пытаемся развиваться», - говорит он.

Для фестивального уровня должен быть соответствующий репертуар. Например, половина собственных песен определенного жанра, которые показывают ваше лицо, и можете разбавить кавер-версиями.

«Кавер-группа – это совсем другое. Как правило, это балаган, это полу-ресторанный формат. Полу-ресторанный формат на фестивали берут неохотно, или вообще не берут. Потому что фестиваль – это конкретное лицо. Фестиваль всегда пишет с приставкой «рок». Например, Атлас Викенд Рок. Это рок-фестиваль, хотя там очень много поп-групп. Но для такого масштаба фестиваля это называется рок», - рассказывает Алексей Большой.

В Украине есть десяток фестивалей отличного уровня, и они останутся после окончания карантина.

Politeka сообщала, что Геннадий Витер рассказал, кто позаимствовал фишки Сердючки.

Также Politeka сообщала, что Евгений Хмара рассказал об отношениях с Дарьей Ковтун: Мы спали в одной постели, но никогда ничего вообще не было.