Піаніст і композитор Євген Хмара розповів у програмі «Карабас.LIVE» з ведучим В’ячеславом Матюхіним, як змінилося його життя після одруження та народження дітей.
«Це українські пісні, які прийшли до неї з приходом наших дітей, - каже він про дружину Дарію Ковтун. – Був отриманий ключ доступу від (вселенського) вай фай. Дійсно, вона просила Бога про авторські пісні, про сольні. Так сталося, що я композитор, але інструментального жанру. Маючи шість альбомів інструментальної музики, я написав усього декілька пісень. Не хочу виглядати чоловіком, який хвалить свою дружину, але вони справді дуже глибокі. Це не поп-жанр у класичному розумінні. Це альтернатива, фолк, десь з елементами року».
Хмаразізнався, що не розумів сімейних людей раніше. Він розповів історію свого кохання.
«Я знав Дашу, коли їй було 11 років, а мені 14. Ми товаришувати 15 років. Ми були живим доказом того, що дружба між чоловіком і жінкою можлива. Під час гастролей ми спали в одному ліжку, але ніколи нічого взагалі не було. Ми були як брат і сестра. Просто в якийсь момент ми зрозуміли, що не може бути ближчої людини, ніж ми є один для одного», - каже він.
Артист поділився своїми спостереженнями стосовно того, як змінилося його життя з появою дітей.
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«Це фантастично. Просто нереальні можливості. Діти – це фантастика. Вони розширюють світ. У класичному розумінні ми, батьки, повинні виховувати наших дітей. Борода! Вони нас виховують, приходять до нас задля того, щоб ми стали кращими, зрозуміли цей всесвіт ще трошечки по-іншому. Вони настільки чисті, настільки відкриті», - зізнається він.
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