Пианист и композитор Евгений Хмара рассказал в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным, как изменилась его жизнь после женитьбы и рождения детей.

«Это украинские песни, которые пришли к ней с приходом наших детей, - говорит он о жене Дарии Ковтун. - Был получен ключ доступа от (вселенского) вай фай. Действительно, она просила Бога об авторских песнях, о сольных. Так случилось, что я композитор, но инструментального жанра. Имея шесть альбомов инструментальной музыки, я написал всего несколько песен. Не хочу выглядеть человеком, который хвалит свою жену, но они действительно очень глубокие. Это не поп-жанр в классическом понимании. Это альтернатива, фолк, где с элементами рока».

Хмара признался, что не понимал семейных людей раньше. Он рассказал историю своей любви.

«Я знал Дашу, когда ей было 11 лет, а мне 14. Мы дружили 15 лет. Мы были живым доказательством того, что дружба между мужчиной и женщиной возможна. Во время гастролей мы спали в одной постели, но никогда ничего вообще не было. Мы были как брат и сестра. Просто в какой-то момент мы поняли, что не может быть более близкого человека, чем мы друг для друга», - говорит он.

Артист поделился своими наблюдениями о том, как изменилась его жизнь с появлением детей.

«Это фантастически. Просто нереальные возможности. Дети - это фантастика. Они расширяют мир. В классическом понимании мы, родители, должны воспитывать наших детей. Борода! Они нас воспитывают, приходят к нам для того, чтобы мы стали лучше, поняли эту вселенную еще немножечко по-другому. Они настолько чисты, настолько открыты», - признается он.

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