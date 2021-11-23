Внефракционный народный депутат Украины от Одессы Артем Дмитрук рассказал, какой была фракция “Слуга народа” в первые полгода своей работы.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Первых полгода это была одна команда. Как проходила, допустим, фракция “Слуги народа”? Это были все народные депутаты, на это собрание приходил президент, главаОфиса президента. Все народные депутаты выстраивались в такую очередь и в микрофон задавали вопросы, которые интересуют жителей их городов, сел, поселков”, - сказал Артем Дмитрук.

Он отметил, что это были проблемы вроде прорванных труб, непроведенного электричества или застройки пляжей, которые не решали местные власти.

“Эти депутаты задавали вопросы президенту, главе Офиса президента, министрам, и в то же время эти вопросы решались. То есть президент брал слово, моментально давал распоряжение или сам звонил, и вопросы людей на местах решалось. Будь это отопление в садиках, школах, или нужно деньги отправить на реконструкцию чего-то. Это все решалось. Сразу на месте”, - добавил Дмитрук.

По его словам, депутаты могли рассказать о том, что в их городах работают старые вороватые чиновники и вопросы с ними тоже решались.

“Это было примерно полгода. Когда полгода мы встречались и на этих встречах был глава Офиса президента. Тогда это был Богдан (Андрей Богдан, - ред.). Я сначала фамилию не назвал, потому что это было неважно для меня как для депутата-мажоритарщика”, - подчеркнул нардеп.

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