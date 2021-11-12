Политолог Антон Малеев рассказал, в чем преимущество вакцинации, а также объяснил, что любые права человека начинаются с того момента, когда мы обязуемся не вредить другим людям.

Об этом он рассказал в программе «По делу».

«Надо понимать, что любые права человека начинаются с обязанностей. Без обязанностей никаких прав быть не может и так построено любое государство, не только Украина. Например, своими правами жить так, как мы хотим, мы обязуемся, что мы не будем мешать соседям и не будем нести вред их здоровью: только тогда наша сохранность и здоровье появляются как какое-то право», - отметил Малеев.

По словам эксперта, вопрос с вакцинацией для государства прост: вакцинированный человек в десятки раз ослабляет тяжесть болезни и шанс летального исхода.

«Если человек с ослабленным коронавирусом заразит другого человека, то он меньше нанесет ему вреда. Логика проста: давайте всех вакцинируем и то, что будет циркулировать, будет в более ослабленной форме, чем то, что есть на данный момент», - сказал Малеев.

Как отметил политолог, вакцинация существенно помогает бороться с COVID-19, потому что вакцинированный человек переносит ослабленный штамм COVID-19, который не несёт такого вреда.

Как сообщала Politeka, Борис Донской заявил, что вакцина дает нашему иммунитету информацию, как бороться с болезнью.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Василец рассказал о минусах рыночной экономики.