Почему это важно и что делать вместо поджогов.
Почему нельзя жечь сухую травуГосэкоинспекция отмечает : сжигание травы, листьев или любой другой сухой растительности вредит не только природе, но и вашему здоровью.
"Во время горения в воздух попадают ядовитые вещества: угарный газ, канцерогены, диоксины. Это загрязняет воздух и может вызвать серьезные проблемы с дыханием", - объясняют в Госэкоинспекции.
Кроме этого:
огонь выжигает верхний слой почвы, уничтожая плодородие земли;
гибнут мелкие животные и насекомые, разрушается естественный баланс;
огонь легко распространяется на леса, дома и хозяйства, создавая опасность жизни людей.
Каждый год в Украине фиксируют десятки масштабных пожаров именно из-за поджогов сухой травы.
Что делать вместо сжигания
Экологи напоминают: есть простые и безопасные способы обращения с растительными остатками:
Используйте сухую траву для компоста или мульчирование в саду.
Сдавайте растительные остатки на специально отведенные площадки для утилизации.
Такие решения помогут не только сохранить природу, но избежать штрафов и угрозы пожаров.
Как присоединиться к акции
Государственная экологическая инспекция призывает всех — общины, школы, органы местных властей проводить разъяснительную работу среди населения. Каждый может внести свой вклад: рассказывать другим о вреде поджогов и предлагать безопасные альтернативы.
Если вы стали свидетелем обжига стерни или листьев, сообщайте об этом местным органам власти или полиции.
"Сжигание сухой растительности - это не просто вред природе, это реальная угроза жизни и здоровью людей", - подчеркивают в инспекции.
Каждый из нас может внести маленький вклад в великое дело сохранения природы.