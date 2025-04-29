Почему нельзя жечь сухую траву

Почему это важно и что делать вместо поджогов.Госэкоинспекция отмечает : сжигание травы, листьев или любой другой сухой растительности вредит не только природе, но и вашему здоровью.

"Во время горения в воздух попадают ядовитые вещества: угарный газ, канцерогены, диоксины. Это загрязняет воздух и может вызвать серьезные проблемы с дыханием", - объясняют в Госэкоинспекции.

Кроме этого:

огонь выжигает верхний слой почвы, уничтожая плодородие земли;

гибнут мелкие животные и насекомые, разрушается естественный баланс;

огонь легко распространяется на леса, дома и хозяйства, создавая опасность жизни людей.

Каждый год в Украине фиксируют десятки масштабных пожаров именно из-за поджогов сухой травы.

Что делать вместо сжигания



Экологи напоминают: есть простые и безопасные способы обращения с растительными остатками:

Используйте сухую траву для компоста или мульчирование в саду.

Сдавайте растительные остатки на специально отведенные площадки для утилизации.

Такие решения помогут не только сохранить природу, но избежать штрафов и угрозы пожаров.

Как присоединиться к акции



Государственная экологическая инспекция призывает всех — общины, школы, органы местных властей проводить разъяснительную работу среди населения. Каждый может внести свой вклад: рассказывать другим о вреде поджогов и предлагать безопасные альтернативы.

Если вы стали свидетелем обжига стерни или листьев, сообщайте об этом местным органам власти или полиции.

"Сжигание сухой растительности - это не просто вред природе, это реальная угроза жизни и здоровью людей", - подчеркивают в инспекции.

Каждый из нас может внести маленький вклад в великое дело сохранения природы.