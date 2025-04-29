Министерство защиты окружающей среды Украины и Министерство окружающей среды Дании официально закрепили сотрудничество в сфере водообеспечения, модернизации водной инфраструктуры и внедрения современных технологий.
Новая страница в сотрудничестве Украины и Дании
"Мы имеем длительную историю сотрудничества с Данией — в частности, в водоснабжении южных регионов и на пути евроинтеграции Украины. Но сегодня мы официально закрепили наше партнерство", — пояснила Гринчук.
Какие направления охватывает новое соглашение
Светлана Гринчук рассказала, что подписанный Меморандум предусматривает активную работу сразу по нескольким направлениям:
- Создание современной системы мониторинга водных ресурсов , в том числе подземных вод.
"из-за войны мы потеряли немало водных ресурсов, и чтобы оперативно принимать решения, нам нужны точные данные. Дания готова помочь нам в этом", — подчеркнула министерша.
- Восстановление и модернизация инфраструктуры водоснабжения и очистки сточных вод
Украина получит доступ к инновационным технологиям и стратегиям, которыми поделится Дания.
- Усиление контроля загрязнения воды .
Совместно с Датским агентством по охране окружающей среды готовятся новые инициативы по мониторингу промышленных и сельскохозяйственных загрязнителей.
Поддержка реформ и инвестиции
В ходе двусторонней встречи обсудили также поддержку реформирования водного сектора Украины по европейским стандартам. Светлана Гринчук акцентировала:
"Дания поддерживает не только модернизацию, но и привлечение частного сектора. А это означает новые инвестиции в украинскую водную инфраструктуру".
"Я благодарна
Правительству и народу Дании за постоянную солидарность с украинцами. Мы будем обмениваться знаниями, лучшими практиками и искать новые инновационные решения вместе", — резюмировала Светлана Гринчук.
Подписание Меморандума с Данией — еще один шаг к созданию современной и безопасной водной системы в Украине. Партнерство со странами ЕС дает шанс не только восстановить разрушенную инфраструктуру, но и заложить основу ее устойчивого развития на годы вперед.