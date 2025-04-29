



Какие направления охватывает новое соглашение

Глава Министерства защиты окружающей среды Светлана Гринчук сообщила, что сегодня в Польше, во время неформальной встречи министров окружающей среды стран ЕС, она подписала Меморандум о взаимопонимании с Министром окружающей среды Дании Магнусом Хойнике."Мы имеем длительную историю сотрудничества с Данией — в частности, в водоснабжении южных регионов и на пути евроинтеграции Украины. Но сегодня мы официально закрепили наше партнерство", — пояснила Гринчук.

Светлана Гринчук рассказала, что подписанный Меморандум предусматривает активную работу сразу по нескольким направлениям:

Создание современной системы мониторинга водных ресурсов , в том числе подземных вод.

"из-за войны мы потеряли немало водных ресурсов, и чтобы оперативно принимать решения, нам нужны точные данные. Дания готова помочь нам в этом", — подчеркнула министерша.

, в том числе подземных вод. "из-за войны мы потеряли немало водных ресурсов, и чтобы оперативно принимать решения, нам нужны точные данные. Дания готова помочь нам в этом", — подчеркнула министерша. Восстановление и модернизация инфраструктуры водоснабжения и очистки сточных вод

Украина получит доступ к инновационным технологиям и стратегиям, которыми поделится Дания.

Украина получит доступ к инновационным технологиям и стратегиям, которыми поделится Дания. Усиление контроля загрязнения воды .

Совместно с Датским агентством по охране окружающей среды готовятся новые инициативы по мониторингу промышленных и сельскохозяйственных загрязнителей.

Поддержка реформ и инвестиции

В ходе двусторонней встречи обсудили также поддержку реформирования водного сектора Украины по европейским стандартам. Светлана Гринчук акцентировала: