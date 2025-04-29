Рубили не по правилам, не оформляли документы и даже повредили молодые деревья. Детали – дальше.

Как все началось: проверка на месте

Государственные инспекторы проводили плановые мероприятия по выявлению нарушений в области охраны природы. В ходе выборочной санитарной рубки в Пилявском лесничестве они зафиксировали сразу несколько грубых нарушений.





"На месте мы обнаружили отсутствие товарно-транспортных накладных на перемещение древесины со склада. То есть лесопродукция вывозилась без необходимых документов", - отмечают в Госэкоинспекции.

Нарушения в нарушении

Кроме проблем с документами, оказалось, что часть заготовленной древесины вообще не оприходовали должным образом. А это прямое нарушение правил заготовки лесоматериалов.

Не обошлось и без прямого вреда природе: инспекторы зафиксировали повреждение молодых лесных культур всего 5 лет на площади более 28 квадратных метров.

Какие меры предприняты

По результатам проверки:

составлено два административных протокола по статье 64 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил использования лесных ресурсов);

оформлен один протокол по статье 65 КУоАП (повреждение лесных насаждений).

Нарушители привлечены к административной ответственности.

Также был произведен расчет ущерба за повреждение молодых деревьев в соответствии с утвержденными правительством Таксом.

Нарушение правил рубки леса – это не просто техническая ошибка, а реальный вред природе. Задача контролирующих органов не только фиксировать такие случаи, но и добиваться реального наказания виновных. И этот случай – еще один шаг в правильном направлении.