Председатель Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский рассказал, что в день 39-й годовщины Чернобыльской катастрофы принял участие в мероприятиях на территории Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"Мы низко кланяемся ликвидаторам, пожарным, военным, медикам и ученым, которые ценой собственного здоровья сдержали ядерную стихию Чернобыля", - подчеркнул Медведовский.
Вместе с ним приняли участие первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко, министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, председатель экокомитета ВР Олег Бондаренко и народные депутаты.
Выездное заседание: как планируют защищать пострадавших
Именно в этот день на территории зоны отчуждения было проведено и выездное заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросами пострадавших от аварии на ЧАЭС.
"Основные вопросы, которые мы рассматривали, очень важны и давно назрели", - рассказал Евгений Медведовский.
В повестке дня были:
Как усовершенствовать механизм определения и пересмотра зон радиационного загрязнения и правильного отнесения населенных пунктов в эти зоны.
Как идентифицировать людей, лишившихся документов, подтверждающих их статус пострадавших (на примере Иванковской общины Киевской области).
Почему эти изменения необходимы
Евгений Медведовский подчеркнул: действующее законодательство во многих моментах устарело и не отвечает реальным потребностям пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
"Сегодня около 1,5 миллионов граждан имеют статус пострадавших. Но защита их прав требует пересмотра подходов. Наша цель — разработать новые законы, чтобы сделать помощь справедливой и не допустить злоупотреблений", — пояснил Медведовский.
Он подчеркнул: нужно объединить усилия всех ветвей власти, чтобы обеспечить реальную, а не формальную защиту этих людей.
Прошло 39 лет, но Чернобыль по-прежнему остается открытой раной Украины.
Работа над новыми законами — шанс, наконец, обеспечить достойную поддержку тем, кто заплатил своим здоровьем и жизнью за спасение других. И это обязанность, не имеющая срока давности.