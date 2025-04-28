Вместе с ним приняли участие первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко, министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, председатель экокомитета ВР Олег Бондаренко и народные депутаты.

Выездное заседание: как планируют защищать пострадавших

Именно в этот день на территории зоны отчуждения было проведено и выездное заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросами пострадавших от аварии на ЧАЭС.



"Основные вопросы, которые мы рассматривали, очень важны и давно назрели", - рассказал Евгений Медведовский.