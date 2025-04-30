Дмитрий Заруба в своем сообщении обратился ко всем, кто любит готовить шашлыки на природе:

"Штрафы за шашлыки - реальная угроза! Не рискуйте кошельком!"

Разводить костер в лесной зоне без специально оборудованных мест – это нарушение. И закон здесь суров.

По статье 77 Кодекса об административных правонарушениях можно получить штраф от 1530 до 4590 гривен . И это еще более легкий вариант.

А если вспыхнет пожар?

Худший сценарий — когда несвоевременно потушенный костер провоцирует масштабный пожар. Тогда дело уже не об админштрафе, а об уголовной ответственности .

Согласно статье 270 Уголовного кодекса Украины, виновному может угрожать:

ограничение свободы до 3 лет , или

, или полное лишение свободы на тот же срок.

То есть, за один костер — реальный шанс оказаться в суде.

Как не стать нарушителем: советы для отдыхающих

Не разжигайте огонь в лесах, если нет места с мангалом или очагом.

Всегда тушите огонь водой или землей, даже когда кажется, что он уже погас.

Не оставляйте после себя горящие спички, окурки, пластиковый мусор – это потенциальный источник пожара.

Хочется на природу – отдыхайте с умом. Закон один для всех, и каждый из нас ответственен за безопасность лесов. "Не рискуйте кошельком - и не рискуйте чужой жизнью," - резюмирует Дмитрий Заруба.