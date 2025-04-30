Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруб напомнил: шашлыки могут обойтись очень дорого.
"Штрафы за шашлыки - реальная угроза! Не рискуйте кошельком!"
Разводить костер в лесной зоне без специально оборудованных мест – это нарушение. И закон здесь суров.
По статье 77 Кодекса об административных правонарушениях можно получить штраф от 1530 до 4590 гривен . И это еще более легкий вариант.
А если вспыхнет пожар?
Худший сценарий — когда несвоевременно потушенный костер провоцирует масштабный пожар. Тогда дело уже не об админштрафе, а об уголовной ответственности .
Согласно статье 270 Уголовного кодекса Украины, виновному может угрожать:
- ограничение свободы до 3 лет , или
- полное лишение свободы на тот же срок.
То есть, за один костер — реальный шанс оказаться в суде.
Как не стать нарушителем: советы для отдыхающих
- Не разжигайте огонь в лесах, если нет места с мангалом или очагом.
- Всегда тушите огонь водой или землей, даже когда кажется, что он уже погас.
- Не оставляйте после себя горящие спички, окурки, пластиковый мусор – это потенциальный источник пожара.
Хочется на природу – отдыхайте с умом. Закон один для всех, и каждый из нас ответственен за безопасность лесов. "Не рискуйте кошельком - и не рискуйте чужой жизнью," - резюмирует Дмитрий Заруба.