Об этом договорились министерки окружающей среды Украины и Польши на встрече в рамках неформального собрания стран Евросоюза.
Разговор, переходящий в дело
Глава украинского Минокружения Светлана Гринчук встретилась с министром климата и окружающей среды Польши Паулиной Генниг-Клоской во время неформальной встречи министров стран-членов ЕС. Главная тема – евроинтеграция Украины в экологической сфере.
"Польша готова делиться с нами своими наработками как законодательными, так и практическими. Они уже прошли путь в ЕС и хорошо знают, где могут возникать сложности", — подчеркнула Светлана Гринчук.
Скрининг, законы и природоохранные проекты
Министерства договорились о создании совместных рабочих групп украинских и польских специалистов. Речь пойдет, в частности, о:
- подготовку к скрининговым сессиям с Еврокомиссией (раздел 27: "Окружающая среда и изменение климата");
- адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС;
- обмен опытом по защите природы.
"Польские коллеги готовы помочь нам понять, как эффективнее реализовывать изменения, и какие подводные камни возникают на этом пути", - добавила Гринчук.
Как Польша поможет с парками и заповедниками
Отдельное внимание стороны уделили вопросу управления природно-заповедным фондом.
Польша, у которой есть мощная сеть нацпарков и четкие механизмы финансирования экологических проектов, готова делиться этим опытом с Украиной.
"Для нас ценна и практическая часть: как управлять парками, как привлекать средства, как строить сотрудничество с международными партнерами", — отметила министерша.
Благодарность за поддержку
Светлана Гринчук поблагодарила Польшу за лидерство, поддержку и приглашение принять участие во встрече министров ЕС:
"Благодарна госпожа Паулини за открытость и диалог. Благодарна Польше как председательствующей в Совете ЕС за то, что поддерживает Украину не на словах, а конкретными действиями."
Украина не одинока по пути к евроинтеграции в экологической сфере. Помощь Польше – это не просто консультации, а реальная поддержка на практическом уровне. И главное — это шаг к устойчивой экологической политике, работающей не только на бумаге, но и на земле: в лесах, реках, заповедниках и городах.