Об этом договорились министерки окружающей среды Украины и Польши на встрече в рамках неформального собрания стран Евросоюза.

Разговор, переходящий в дело

Глава украинского Минокружения Светлана Гринчук встретилась с министром климата и окружающей среды Польши Паулиной Генниг-Клоской во время неформальной встречи министров стран-членов ЕС. Главная тема – евроинтеграция Украины в экологической сфере.

"Польша готова делиться с нами своими наработками как законодательными, так и практическими. Они уже прошли путь в ЕС и хорошо знают, где могут возникать сложности", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Скрининг, законы и природоохранные проекты

Министерства договорились о создании совместных рабочих групп украинских и польских специалистов. Речь пойдет, в частности, о:

подготовку к скрининговым сессиям с Еврокомиссией (раздел 27: "Окружающая среда и изменение климата");

адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС;

обмен опытом по защите природы.

"Польские коллеги готовы помочь нам понять, как эффективнее реализовывать изменения, и какие подводные камни возникают на этом пути", - добавила Гринчук.



Как Польша поможет с парками и заповедниками

Отдельное внимание стороны уделили вопросу управления природно-заповедным фондом.

Польша, у которой есть мощная сеть нацпарков и четкие механизмы финансирования экологических проектов, готова делиться этим опытом с Украиной.

"Для нас ценна и практическая часть: как управлять парками, как привлекать средства, как строить сотрудничество с международными партнерами", — отметила министерша.

Благодарность за поддержку

Светлана Гринчук поблагодарила Польшу за лидерство, поддержку и приглашение принять участие во встрече министров ЕС:

"Благодарна госпожа Паулини за открытость и диалог. Благодарна Польше как председательствующей в Совете ЕС за то, что поддерживает Украину не на словах, а конкретными действиями."

Украина не одинока по пути к евроинтеграции в экологической сфере. Помощь Польше – это не просто консультации, а реальная поддержка на практическом уровне. И главное — это шаг к устойчивой экологической политике, работающей не только на бумаге, но и на земле: в лесах, реках, заповедниках и городах.