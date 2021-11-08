Глава партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал о минусах рыночной экономики и заявил, что намного выгодней торговать напрямую между государством и потребителем, без посредника.

Об это он рассказал в программе «По делу» на канале «My.ua».

«Практика показала, что рынок – это ширма, за которой крупные геополитические игроки решают свои интересы. Мы должны понимать, почему, когда есть рынок, начинает скакать цена и те, кому не лень, начинают на этих ценах играть», - сказал Василец.

По словам эксперта, рынок предполагает заработок конкретно на цене. Как отметил политик, когда один игрок скупает всё предложение, то, понятное дело, что спрос выстроится весь к этому игроку, чтобы купить у него.

«Здесь начинается повышение цены, и на ровном месте в рамках капиталистической модели этот персонаж получает сверхприбыль. Стрижёт столько с людей, которые попали в зависимость, сколько надо. Нужно четко понимать, что если мы говорим о рыночном ценообразовании, то мы должны предполагать наличие там спекулянта, который постоянно зарабатывает на цене», - подчеркнул Василец.

Как отметил политик, намного выгодней продавать продукт напрямую от государства к потребителю, а не иметь посредника, который будет накручивать цену.

«Раньше вопрос газа у людей вообще не стоял, но как только мы организовали рынок в газовой сфере, то у нас тарифы начали расти космическими темпами», - сказал Василец.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Василец заявил, что государство отстранилось от промышленности.

Также Politeka публиковала слова Андрея Новака: Надо вырабатывать другую стратегию внутренней энергетической политики.