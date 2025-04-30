Нарушители ловили рыбу во время нерестового запрета и нанесли огромный вред природе. Теперь им придется отвечать по закону.

Незаконная рыбалка на реке Ирпень

28 апреля экоинспекторы Полесского округа вместе со стражами порядка провели очередной рейд на реке Ирпень возле села Рудка. Там они обнаружили двух мужчин, которые во время действия нерестового запрета ловили рыбу запрещенным способом – тремя лесными сетками общей длиной 210 ​​метров.





В их «добыче» — 19 карасей и 40 лещей. По подсчетам инспекции, причиненный ущерб рыбному хозяйству достиг почти 96 тысяч гривен.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Начато расследование.

Сетки, мертвая рыба и еще большие убытки



Во время дальнейшего обследования водоема специалисты обнаружили еще три лесных сетки, на этот раз — на 90 метров. И снова — десятки погибших рыб: 49 карасей, 5 линей, 4 красноперка и 39 лещей. На этот раз ущерб оказался еще больше — более 156 тысяч гривен.





Из-за того, что рыба испортилась, ее пришлось утилизировать по правилам.

В итоге — 156 рыб и убытки на общую сумму более 252 тысяч гривен.

Нарушения – не просто мелочь, а удар по природе



Начальник Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский отметил:

«Нарушение правил рыболовства во время нереста – это не просто административное нарушение. Это серьезный удар по естественному балансу. Восстановление популяций рыбы требует времени и усилий.

Напоминание: когда и где запрещено ловить рыбу

Инспекция призывает рыбаков помнить об установленных сроках нерестового запрета:

в водохранилищах - с 1 апреля по 10 июня;

в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая;

в придаточных водах рек - с 1 апреля по 30 июня.

Кроме того, на водоемах Житомирщины и Ровенщины с декабря 2024 года по 30 июня 2025 года действует полный запрет на отлов речных раков.

Инспекторы фиксируют все

Кстати, еще 24 апреля инспекторы обнаружили нарушителя на берегу реки Случ с запрещенным орудием лова. На мужчину составили протокол по ч. 3 ст.

Нерест – это критически важный период для сохранения водной фауны. Незаконное рыболовство в это время – это не «ловля на ужин», а реальное преступление против природы. Инспекция обещает: нарушители не останутся безнаказанными.