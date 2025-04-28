Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что вместе с Председателем ГСЧС Андреем Даником передали Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику 14 специальных автомобилей.

"Это автоцистерны и пожарные автомобили повышенной проходимости, которые теперь будут помогать оперативно реагировать на любые возгорания на территории заповедника", - рассказала Гринчук.

Эта помощь действительно необходима. Только за прошлый год в зоне отчуждения зафиксировали 107 пожаров на площади более 3 тысяч гектаров.

Почему ситуация так сложна

Светлана Гринчук напомнила: после захвата ЧАЭС российскими войсками в 2022 году 80% пожарной техники были уничтожены или разворованы. Общий ущерб оценили более чем в 22 миллиона гривен.

"Чтобы полностью восстановить систему пожарной безопасности в зоне отчуждения, нужно больше 1,2 миллиарда гривен", - подчеркнула министерша.

Ко всему прочему, около 30% лесов в зоне остаются заминированными. Каждая неразорвавшаяся мина или боеприпас — это не только смертельная угроза для людей, но и потенциальный источник новых пожаров.

"Наш приоритет - обследование и разминирование дорог к пожарным водоемам и противопожарным путям", - подчеркнула Гринчук.

Планы на будущее

Передача техники в Чернобыльский заповедник — это только начало. В ближайшее время аналогичную помощь получат и другие национальные парки и природоохранные территории. Всего планируется передать более 100 единиц спецтехники.

"Благодарю Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям за поддержку. Сплоченность и взаимопомощь — это то, что отличает нас от агрессора и помогает выстоять в самых сложных обстоятельствах", — подытожила Светлана Гринчук.