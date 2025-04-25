Европейские партнеры выделили Украине 22,6 миллионов евро на ядерную безопасность, модернизацию радиационного мониторинга и новые проекты в зоне отчуждения.

Куда пойдут средства и какие изменения увидим в ближайшие годы.





Помощь из Европы: детали договоренностей

Украина получает 22,6 млн евро от европейских партнеров на улучшение ядерной безопасности и обращение с радиоактивными отходами. Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. По ее словам, соответствующее соглашение было согласовано во время заседания Наблюдательного совета Инструмента сотрудничества по ядерной безопасности.





"Обсудили как текущие, так и будущие потребности Украины в этой сфере. Очень важно, что поддержка будет направлена ​​на реальные и очень нужные проекты", – отметила Гринчук.

Что предполагает новая программа помощи

По словам Светланы Гринчук, средства пойдут на реализацию нескольких крупных проектов:

Обеспечение резервного энергоснабжения объектов обращения с радиоактивными отходами.

Создание системы раннего обнаружения лесных пожаров в зоне отчуждения.

Строительство современной аналитической лаборатории по анализу радиоактивных материалов в Чернобыле.

Восстановление поврежденной системы радиационного мониторинга в зоне отчуждения.

Создание национальной интегрированной системы радиационного мониторинга Украины с подключением к европейским и международным платформам.

Улучшение условий труда для персонала зоны отчуждения: транспортировка, проживание, средства индивидуальной защиты.

Гармонизация украинского законодательства с нормами Евратома в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

"Эти проекты - не просто планы на бумаге. Это конкретные шаги, которые повысят уровень безопасности как для украинцев, так и для всего мира", - подчеркнула руководитель Минсреды.

Почему это важно

Светлана Гринчук подчеркнула, что поддержка европейских партнеров стала особенно важна в военное время, когда ядерные объекты Украины находятся под постоянной угрозой.

"Мы благодарны Европейской комиссии и норвежским партнерам за помощь и неравнодушие. После разрушений, которые принесла российская агрессия, каждый шаг к восстановлению безопасности имеет важное значение", - отметила она.

Что дальше

Реализация проектов рассчитана на пять лет. Министерство надеется, что сотрудничество с европейскими институтами будет только расширяться.

"Верю, что совместными усилиями мы сможем гарантировать и укрепить радиационную безопасность не только для Украины, но и всего мира", - подытожила Гринчук.



