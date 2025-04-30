Эта важная мера объединила представителей власти, международных организаций, общественного сектора и талантливых детей, чьи работы стали ярким отражением их неравнодушия к сохранению окружающей среды.



Нынешний конкурс стал действительно международным, собрав 4824 юных художника не только со всех уголков Украины, но и из Республики Молдова, Румынии, Италии, Испании и Германии.

До финального этапа конкурса дошли 319 работ, среди которых жюри, в состав которого вошли представители организаторов и ведущие художники, отметило 44 победителя.

Генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла Гордиенко подчеркнула, что выбор лучших был непростой задачей, ведь каждый рисунок – это искренний и уникальный детский взгляд на будущее нашей планеты.

Принявшая участие в мероприятии заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева отметила: «Смотря на эти рисунки, понимаешь, что будущее нашей планеты действительно в надежных руках. Дети ощущают важность сохранения окружающей среды. Их работы – это не просто рисунки, это мощный месседж к нам, взрослым, об ответственности за каждый наш шаг. Минокружение очень ценит такую ​​активную позицию молодого поколения и будет продолжать поддерживать подобные инициативы, ведь экологическое сознание формируется с детства».

В мероприятии также принял участие представитель Государственной экологической инспекции Украины, начальник Управления организационной деятельности – Александр Федоренко.

«Уже 5 лет мы подсоединяемся к проведению конкурса детских рисунков. Госэкоинспекция, прежде всего, не является карательным органом, а наоборот - предупредительным. У нас очень большая миссия воспитать у детей уважительное отношение к окружающей среде», – отметил он.

Присутствующая на мероприятии соучредительница Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» Вита Присяжнюк подчеркнула: «Имеем искреннюю надежду, что уже в следующем году юные участники конкурса будут изображать в своих работах мирную, процветающую Украину — страну, где царит покой, согласие и восстановление.»