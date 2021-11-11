Политолог, коммуниколог Денис Кислов рассказал, что нам ждать от закона о деолигархизации и как его воспринимать обычным людям.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Мне хочется верить, что закон о деолигархизации - это искреннее побуждение как-то поставить в контроле и выстроить новую и лояльную с населением и бизнесом концепцию взаимоотношений. Но по ходу закон о деолигархизации получается как популистский месседж, только через законодательство. На сегодняшний день из того, что мы наблюдаем. А как оно получится, когда закон вступит в действие, и какие будут санкционные либо другие методы воздействия, тогда мы сможем говорить более предметно», - сообщил он.

Кислов сказал, что нынешние олигархи себя ничуть хуже чувствовать не стали. А некоторые из них, считает он, даже стали себя чувствовать несколько увереннее. То же самое по первой всей топ десятке наших олигархов, подтвердил он, если посмотреть, то их состояния увеличились у всех.

«И предпосылок для сокращения социальной ямы между обеспеченными и бедными у нас нет, а по факту эта разница только растет. Единственное, что последние годы - это не так ощутимо, как в 2017-2018 годах в крупных мегаполисах, но это не потому, что эта разница уменьшается. А по той причине, что убывание населения тоже растет, просто под зонтиком ковида мы этого не видим и не слышим. И этот перекос не так чувствуется», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Берестенко озвучил условия, при которых можно оздоровить и восстановить украинскую таможню.

Также Politeka сообщала слова Ставнийчук, что Китай провел достаточно большую работу по деолигархизации своей экономики.