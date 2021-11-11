Эксперт по безопасности, офицер СБУ в запасе Владимир Мулык поразмыслил над тем, можно ли сказать, что сегодня в Украине продолжается энергетический кризис.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Мулык подчеркивает, что сейчас Украина достаточно сильно имплементирована в мировую финансовую и энергетическую систему. «Это не касается того, что у нас еще «советами» построена связка и у нас есть выход на Европу только через бурштынский коридор. И только там есть энергомост, который мог бы перебрасывать какую-то часть энергии в Европу», - объясняет он.

В то же время, гость программы отмечает, что сегодня в Украине действительно начался энергетический кризис. «Страна базируется на электроэнергии, и просто представьте на секундочку, что произойдет, если отключат свет», – подчеркивает эксперт.

В частности, говорит он, эксперты акцентируют внимание на необходимости балансирующих мощностей. Как объясняет Мулык, атомная генерация – это регулярная энергия, а зеленая энергетика работает иначе, на пике, после которого идет уменьшение. В энергосети же, добавляет он, необходимо все время выравнивать напряжение для передачи ЛЭП и доставки к потребителю.

В то же время Мулык убежден, что этот энергетический кризис – искусственный дефицит. Также в этом контексте он выражает надежду на не слишком холодную зиму. «Но если будет сильный мороз, то вне зависимости от возможности и желаний нашего государственного управления нам так или иначе поднимут тарифы», - констатирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Мулык прокомментировал вероятность того, что США и РФ действительно действуют заодно.

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