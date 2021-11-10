Украинцы назвали политиков и общественных деятелей, которых они готовы были бы поддержать на выборах президента Украины: в опрос попали неожиданные кандидатуры.
Как пишет Politeka.net, в телеграмм-канале «Украинский Институт Политики» провели анонимный опрос, в котором попросили пользователей поддержать одну из представленных кандидатур.
Согласно опросу, 28% украинцев готовы поддержать на выборах действующего президента Украины Владимира Зеленского. На втором месте оказался экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого готовы поддержать 22% опрошенных.
На третьем месте, обогнав экс-президента Петра Порошенко (13% поддержки), оказался политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга. За него готовы отдать голоса 14% опрошенных.
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Далее в рейтинге следуют экс-командир полка «Азов» и бывший нардеп Андрей Билецкий с 6% поддержки. Мэр Киева Виталий Кличко и телеведущий Евгений Комаровский получили по 5% поддержки потенциальных избирателей.
Отметим, что сопредседателя партии «ОПЗЖ» Юрия Бойко готовы поддержать лишь 4% украинцев, а Юлию Тимошенко – 3%.
Напомним, что Валентин Гладких заявил: Так или иначе, рейтинг партии укоренен в рейтинге президента.
Еще Politeka писала, что в Верховную Раду проходят пять партий, - опрос.
Также Politeka сообщала, что Олег Саакян высказался об исследовании рейтингов: социология - очень тонкий инструмент.