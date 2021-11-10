Депутат Киевсовета восьмого созыва Владимир Назаренко объяснил, почему Киеву необходим Генплан и рассказал о проблемах с принятием этого документа.

Об этом он рассказал в интервью Kyiv.Press .

По его словам, с начала работы Киевсовета предыдущего созыва постоянно велись разговоры о необходимости принятия Генплана Киева, активно поддерживаемой фракцией ВО «Свобода», впрочем, этот документ так и не был утвержден.

«Нужно менять не кадастровый план Киева, а принять Генплан. И нужно рассматривать не только Киев, но и киевскую агломерацию», – считает Назаренко.

Он объяснил, что столицу окружает более трех десятков населенных пунктов, однако все их жители на самом деле учатся и работают именно в Киеве. По словам Назаренко, это его мнение поддерживали в Киевсовете только на словах, зато решая на практике точечные вопросы, например, детальные планы территорий, забывая о Киеве в целом.

Он рассказал, что в течение пяти лет земельная комиссия Киевсовета принимала решения об идущих в разрез с Генпланом землеотводах, однако никакой реакции на борьбу против этого, запросы граждан, проекты решений в защиту парков, скверов – так и не было.

«Генплан Киева, к сожалению, никто не собирается принимать», - убежден Назаренко. По его словам, если и будет утвержден Генплан столицы, то это будет документ, разработанный еще во времена Черновецкого – Генплан-2025, абсолютно не отвечающий потребностям Киева.

Как сообщала Politeka, ранее Сиротюк заявил, что генплан Киева следует принимать на городском референдуме.