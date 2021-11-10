Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассказал, будет ли эффективным назначение Резникова на должность министра обороны.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Я не знаю ни одного министра, который с трибуны Верховной Рады говорил бы не о хороших намерениях. Красивые заявления и красивые речи мы тоже слышали и у нас уже существует иммунитет и глобальное недоверие. Поэтому мы не верим никаким словам, а мы верим действиям. Я каждый раз повторяю, что по итогу холодильник всегда побеждает телевизор, сколько бы мы не смотрели красивых речей с телеэкрана. И чувство обеспеченной жизни для нас по итогу будут важнее, чем слова», - подчеркнул он.

Дзивидзинский сказал, что в реформировании с точки зрения замены профессионалов на хороших менеджеров в свое время еще начинал Виктор Ющенко в 2004 году. И самый яркий пример - это Гриценко на должности министра обороны, акцентировал он, но тем не менее он нам не запомнился в этой роли однозначно. И говорить об успехах армии после его назначения нечего, уверен он, поэтому на замену профессионалов на эффективных менеджеров мы уже ходили.

«Мое личное впечатление об Алексее Резникове сложилось такое, что он очень интеллигентный и высокообразованный человек. Но тем не менее сейчас я понимаю, что в роли министра оккупированных территорий он вряд ли может гордиться какими-то существенными продвижениями вперед. Поэтому на сегодняшний момент у меня очень осторожный оптимизм касательно того, что Резников будет эффективный, но есть безусловно надежда, что он будет более эффективным, чем Таран», - резюмировал он.

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