Політичний аналітик Руслан Бізяєв пояснив, чому Генеральний штаб Збройних сил України заперечує факт стягування російських військ до кордонів нашої країни.

Своїм баченням ситуації він поділився у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».

«Ситуація і справді дивна. Американці, спираючись на ці розвідки, говорять одне, а наш Генштаб – інше. Причина, я думаю, ось у чому. Загострення ситуації на Донбасі наразі не вигідне ні Україні, ні Росії. Нещодавня історія з «Байрактаром» показала, що наші прогнози виправдалися, і загострення не буде. Але це не означає, що ситуація на Донбасі стала спокійнішою і тихішою. Давно сказано: хочеш миру – готуйся до війни, і зараз обидві сторони готуються до неї. Але саме зараз передумов для різкого загострення немає. Однак надалі, напевно, на Донбасі буде реалізовано якийсь новий сценарій, який раніше не обговорювався», - вважає гість програми.

Він також прокоментував поведінку американського лідера Джо Байдена у цій ситуації.

«Байден лише виконує умови свого пакту з Меркель щодо «СП-2». Під час нещодавньої зустрічі із Зеленським він говорив, що США працюють над енергетичною безпекою України», - зазначає Руслан Бізяєв.

Як повідомляє Politeka, раніше він заявив, що ще з 1991 року триває процес занепаду Євросоюзу.

Також Politeka повідомляла, що Бізяєв спрогнозував для України економічну кризу та, можливо, дефолт