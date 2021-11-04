Политический аналитик Руслан Бизяев пояснил, почему Генеральный штаб Вооружённых сил Украины отрицает факт стягивания российских войск к границам нашей страны.

Своим видением ситуации он поделился в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Ситуация и в самом деле странная. Американцы, опираясь на данные разведки, говорят одно, а наш Генштаб – другое. Причина, я думаю, вот в чём. Обострение ситуации на Донбассе сейчас не выгодно ни Украине, ни России. Недавняя история с «Байрактаром» показала, что наши прогнозы оправдались, и обострения не будет. Но это не значит, что ситуация на Донбассе стала более спокойной и тихой. Давно сказано: хочешь мира – готовься к войне, и сейчас обе стороны готовятся к ней. Но именно сейчас предпосылок для резкого обострения нет. Однако в дальнейшем наверняка на Донбассе будет реализован какой-то новый сценарий, который прежде не обсуждался», - считает гость программы.

Он также прокомментировал поведение американского лидера Джо Байдена в этой ситуации.

«Байден всего лишь выполняет условия своего пакта с Меркель по «СП-2». Во время недавней встречи с Зеленским он говорил, что США работают над энергетической безопасностью Украины», - отмечает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что ещё с 1991 года идёт процесс упадка Евросоюза.

Также Politeka сообщала, что Бизяев спрогнозировал для Украины экономический кризис и, возможно, дефолт.