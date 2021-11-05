Бывший глава Общественного совета при Донецкой ОГА предприниматель Вячеслав Редько рассказал о современном положении дел с войной на Донбассе.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, у Украины сегодня нет возможности реагировать на все вызовы адекватно. Тем не менее, говорит он, линию фронта можно считать исключением, украинские военные держат оборону и остается лишь надеяться, что им и дальше это будет удаваться.

С другой стороны, предупреждает Редько, когда-либо все может резко измениться из-за непредсказуемости происходящих там процессов. «Невозможно предсказать действия человека, который сейчас работает против Украины, это не поддаётся никакой логике. Самое печальное и страшное – что на Донбассе каждый день гибнут наши соотечественники», - рассуждает он и добавляет, что ситуация только усугубляется.

Попутно предприниматель высказывает свое мнение по поводу президента РФ и его политики: «Путин постоянно играет мускулами. Он стремится установить свои правила игры и навязать их всем игрокам».

Кроме этого, отмечает Редько, есть вина и со стороны украинской власти: она не успевает во многих моментах. «Наступают холода, а наши ребята – в окопах. Я слышал, что им не успели закупить сухие пайки», – рассказывает гость программы. В целом же он объясняет, что на определенные вещи повлиять не удается, учитывая, во-первых, нехватку средств, во-вторых, неспособность администрировать процессы.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что кардинально изменить ситуацию на Донбассе может только нестандартная ситуация.

Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что обострение ситуации на Донбассе сейчас не выгодно ни Украине, ни России.