Лидер Либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов поразмышлял над тем, как идея гражданских прав функционирует в сегодняшней ситуации с вакцинацией.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Как отмечает гость программы, уже весь мир согласился с тем, что контроль над передвижением людей и COVID-паспорты необходимы для безопасности. «Это полезная вещь для безопасности человечества. Против этого выступают только совсем дикие антиглобалисты, вроде России», - подчеркивает Балашов. В то же время, он добавляет, что такие дремучие силы протестуют и против налоговых кодов, и против многих других вещей.

Следовательно, убежден политик, сопротивление вакцинации не имеет ничего общего с гражданскими правами. «Да, есть права, но есть и правила. Нельзя, например, ходить по улице голыми – это нарушает правила», - объясняет он.

В частности, Балашов акцентирует внимание на том, что невакцинированные люди угрожают другим. «У тебя есть право вакцинироваться или не вакцинироваться. А зачем ты приехал в Киев? Зачем вообще этих людей свезли со всей Украины? Государство в данном случае не покушается ни на чьи права», - рассуждает политик.

Итак, заключает он, человек может не вакцинироваться, но тогда он не может ходить и в общественные места, его туда просто никто не пустит.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что вся демократия начинается с пяти тысяч долларов зарплаты в месяц.

Также Politeka писала о том, что Балашов объяснил, почему многие уголовные дела в Украине совсем не расследуются.