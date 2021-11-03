Лідер «Лібертаріанської партії 5.10» Геннадій Балашов розповів, з чого треба починати в Україні, щоб країна процвітала, а люди були задоволені своїм життям.

Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«Якщо в країні бідне суспільство - це щуряче суспільство, яке все одне в одного видирає, бо їсти нічого. А якщо люди починають заробляти, то вони на світ починають дивитися трохи інакше, і вони стають законними. Лі Куан Ю писав про Сінгапур, що вся демократія починається з п'яти тисяч доларів зарплати на місяць. До цього ви живете у щурячому суспільстві. Тепер можна задуматися, в якому суспільстві живуть українці, отримуючи до п'ятисот доларів на місяць», - наголосив він.

Балашов сказав, що в Україні дуже багато людей, які взагалі не розуміють, як вони виживають. Відповідно виникають цілі структури, для яких заробіток, підтвердив він, це когось пресувати, у когось щось забрати або продати ліцензії. Тому та квазідержава, яка нам дісталася від Радянського Союзу, мутувала і домутувалася до того, вважає він, що вона сама по собі стала небезпечною. Тому нам треба міняти, упевнений він, ставлення держави до людини.

«Треба людині дати можливість заробляти, звільнивши її від податків по максимуму, дозволивши платити 5% з продажу та 10% соціальний податок. А всі інші податки мають померти на території України. І щоб це була держава, яка займається судами, поліцією, медициною та освітою. А оскільки держава у нас займається газом та електроенергією, то ми 30 років говоримо про проблеми з газом та електроенергією. У нас держава займається залізницею та поштою – у нас проблеми із залізницею та поштою. Усе, чим займається держава, там скрізь проблеми», - резюмував він.

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