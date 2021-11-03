Лидер «Либертарианской партии 5.10» Геннадий Балашов рассказал, с чего надо начинать в Украине, чтобы страна процветала, а люди были довольны своей жизнью.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если в стране бедное общество - это крысиное общество, которое все друг у друга выдирает, потому что есть нечего. А если люди начинают зарабатывать, то они на мир начинают смотреть немного по-другому, и они становятся более законными. Ли Куан Ю писал о Сингапуре, что вся демократия начинается с пяти тысяч долларов зарплаты в месяц. До этого вы живете в крысином обществе. Теперь можно задуматься, в каком обществе живут украинцы, получая до пятисот долларов в месяц», - подчеркнул он.

Балашов сказал, что в Украине огромное количество людей, которые вообще не понимают, как они выживают. Соответственно возникают целые структуры, для которых заработок, подтвердил он, это кого-то прессовать, у кого-то что-то забрать или продавать лицензии. Поэтому то квазигосударство, которое нам досталось от Советского Союза, мутировало и домутировалось до того, считает он, что оно само по себе стало опасным. Поэтому нам надо менять, уверен он, отношение государства с человеком.

«Надо человеку дать возможность зарабатывать, освободив его от налогов по максимуму, разрешив платить 5% с продаж и 10% социальный налог. А все другие налоги должны умереть на территории Украины. И чтобы это было государство, которое занимается судами, полицией, медициной и образованием. А так как государство у нас занимается газом и электроэнергией, то мы 30 лет говорим о проблемах с газом и электроэнергией. У нас государство занимается железной дорогой и почтой – у нас проблемы с железной дорогой и почтой. Все, чем занимается государство, там везде проблемы», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Решмедилова рассказала, чего ждать от заявлений о внедрении второй вертикали пенсионной реформы.

Также Politeka сообщала, что Николай Томенко отметил, что нужно продумать, как в зиму зайти, и из зимы выйти живыми и здоровыми.