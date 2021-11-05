Лидер Либертарианской партии «5.10» Геннадий Балашов высказал своё мнение по поводу того, почему многие уголовные дела в Украине либо совершенно не расследуются, либо расследуются слишком медленно.
Его комментарий прозвучал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Генеральный прокурор Венедиктова обвиняет в затягивании расследования адвокатов. Но на самом деле адвокат не может затягивать расследование, если его клиент уже сидит в тюрьме», - говорит гость программы.
По его словам, такие меры – это наказание, которое применяется по договорённости, но без суда.
«Зачем мне такое государство, которое никак меня не защищает? Оно только зарабатывает на мне. И в таком государстве не только я – мы все находимся в опасности. Что же касается расследований, то масс-медиа действительно могут их тормозить, в чём часто обвиняют журналистов. Но они всё равно должны быть, без них нельзя», - считает Геннадий Балашов.
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Как сообщает Politeka, ранее он утверждал, что в таком бедном обществе, как наше, не может существовать настоящая демократия.
Также Politeka сообщала, что Юрий Коновальчук рассказал о подробностях ареста Геннадия Балашова.