Политолог Тарас Загородний рассказал, что сейчас Германия находится на стороне России и объяснил это в контексте использования «Байрактара» на Донбассе.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Пикантность ситуации заключается в том, что дрон то турецкий, который закупила украинская армия. У России с Турцией тоже есть экономические отношения. Они попали в очень интересную ситуацию, когда вроде и хочется обвинить турок, но нельзя, потому что у них есть отношения. Но для этого у русских есть «дрессированные собачки», - отметил Загородний.

По словам эксперта, после нашего ответа «Байрактаром» на применение силы со стороны российских войск на Донбассе, от Германии последовала реакция, что Украина якобы нарушает Минские соглашения, применяя дроны.

«Немцы в очередной раз показывают, что они военные союзники РФ. Когда применялись дроны для закидывания гранат нам в тыл и умирали наши солдаты, то немцы молчали, а когда Украина на своей территории защищается, то они проснулись и начали рассказывать, что Украина не имеет права себя защищать», - подчеркнул Загородний.

Как отметил политолог, исходя из этого, можно понять, что ЕС сейчас ближе настроен к России, поэтому нужно быть бдительными при работе вместе с ними.

Как сообщала Politeka, Загородний объяснил, как власть собирается использовать закон об олигархах.

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