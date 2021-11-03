Политолог Дмитрий Джангиров рассказал, что сейчас для стран нет серьезного конкурентного преимущества в черноземах, и в Украине их уже не осталось.
Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.
“Есть понимание, какое место Украина займет в международном разделении труда? На самом деле нам четко сказали: аграрная сверхдержава. Неплохие есть природные ресурсы. Даже кто-то вспоминает про чернозем. Запомните, у нас в целом нет уже никаких черноземов. У нас очень качественная почва по-прежнему, но она уже истощена. Это уже не может считаться черноземом”, - сказал Дмитрий Джангиров.
Он отметил, что в Украине было 9-10% мировых черноземов, что является самым большим процентом по соотношению территории и сельскохозяйственных земель.
“Уже истощена почва. Причем достаточно быстро это все произошло. Почва тоже быстро истощается. Более того, нет сейчас такого конкурентного преимущества в черноземах. При том уровне ведения сельского хозяйства современном черноземы у тебя или среднего качества земля — большой разницы нет”, - добавил Джангиров.
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