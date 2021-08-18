Потенціал України великий, але політики роблять масу помилок і ніяк його не використовують. Таку думку висловив економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі, коментуючи ставлення політиків до держави.

За словами Атаманюка, сьогодні Україна зі своїм потенціалом перетворилася на найгіршу пострадянську країну. Він пояснює це тим, що протягом усього часу незалежності політики вважали її своєю колонією, а не державою, яку потрібно розбудовувати, а відтак робили масу помилок і не використовували можливості.

Аби не бути голослівним, експерт розповідає про потенціал України на час проведення референдуму за незалежність: «У нас 4 атомні електростанції, Донбас, наповнений рідкісним дорогим антрацитом, у нас свої нафта і газ, нафтопереробні комбінати, хімпроми, а запас чорнозему такий, як територія Великобританії».

Натомість, каже Атаманюк, держава не розвивається, маючи такий потенціал, влада робить помилку на помилці. «Коли держава штучно створює ситуації, коли депутат «Слуги народу» написала, що з цієї країни треба валити, то це предмет обговорення в кожній родині, тому що вони не бачать майбутнього для дітей тут», - констатує економіст.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів, як підняти мікроекономіку України.

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