Потенциал Украины большой, но политики делают массу ошибок и никак его не используют. Такое мнение высказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, комментируя отношение политиков к государству.

По словам Атаманюка, сегодня Украина со своим потенциалом превратилась в худшую постсоветскую страну. Он объясняет это тем, что в течение всего времени независимости политики считали ее своей колонией, а не государством, которое нужно развивать, а потому делали массу ошибок и не использовали возможности.

Чтобы не быть голословным, эксперт рассказывает о потенциале Украины на время проведения референдума за независимость: «У нас 4 атомные электростанции, Донбасс наполненный редким дорогим антрацитом, у нас свои нефть и газ, нефтеперерабатывающие комбинаты, химпромы, а запас чернозема такой, как территория Великобритании».

Вместо этого, говорит Атаманюк, государство не развивается, имея такой потенциал, власть делает ошибку на ошибке. «Когда государство искусственно создает ситуации, когда депутат «Слуги народа» написала, что с этой страны надо валить, то это предмет обсуждения в каждой семье, потому что они не видят будущего для детей тут», - констатирует экономист.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, как поднять микроэкономику Украины.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, как Украина может обогатиться на своей ГТС.