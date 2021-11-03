Украинский государственный деятель Марина Ставнийчук объяснила, что сегодня в Украине оскорбление судей или судейских властей вообще предусматривает юридическую ответственность.

Об этом она рассказала в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

Как сообщает эксперт, Конституция предоставила судейскому корпусу, Верховному и Конституционному суду возможность защищать свою независимость довольно жестоким способом, хотя сегодня это делается иначе. «Верховный суд Украины очень мягко с юмором начинает защищать свою позицию», - подчеркивает она.

В частности, рассказывает Ставнийчук, согласно Конституции, неаргументированная критика, псевдокритика, оскорбление судей или судейской власти вообще предусматривает юридическую ответственность. В то же время, политическая власть, добавляет Ставнийчук, критиковать судебную ветвь вполне может.

Тем не менее, отмечает гостя программы, эта тенденция переводить политическую ответственность с правительства, парламента и президента на судебную ветвь не нова, она существует еще с 2014 года. Как она объясняет, тогдашняя власть, пришедшая после Революции, имела определенное отношение и к предыдущей, поэтому ей нужно было сместить фокус критики с себя на другие ветви власти.

Итак, констатирует эксперт, имеем ситуацию, когда в 2014 году власти перебросили политическую ответственность на судебную ветвь. Далее же, рассказывает Ставнийчук, центральные власти перевели ответственность на местную, подав это как реформу децентрализации. «Очень болезненная тема тарифная и энергетическая тоже была перенесена в процессе этой реформы региональной и местной власти на местные органы власти. Вот мы и имеем парадоксальный феномен функционирования украинской власти после 2014 года», - заключает гостья программы.

Как сообщала Politeka, Ставнийчук заявила, что прямое народовластие – важно для Украины.

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