Заслужений юрист України Марина Ставнійчук розповіла, що Закон про політичні партії в Україні застарілий, що дає змогу існувати понад 400 політичним партіям.

Про це вона сказала в ефірі програми "Що далі" з Любов’ю Завальнюк на каналі "Знай 24".

“Закон про політичні партії в Україні прийнятий на початку 90-тих років. Тобто він практично застарів інституційно надзвичайно сильно. І це дає можливість сьогодні існувати на рівні реєстрації понад 400 політичним партіям. В Мін’юсті вони зареєстровані. Якщо ми візьмемо виборчі кампанії, у тому числі парламентські, місцеві, то як правило суб'єктами цього електорального процесу, політичного процесу, виступають не старі політичні партії, а виступають політичні проєкти”, - сказала Марина Ставнійчук.

Вона зазначила, що політичні проєкти спеціально створюються під конкретні вибори. Через це у парламенті мало сталих політичних сил.

“Отут би попрацювати партії влади для того, щоб в політичній системі стимульнути формування політичних проєктів не за рахунок олігархічного ресурсу. І ми ж чітко розуміємо, що на останніх місцевих виборах на тій же Вінниччині давали 1000 гривень за голос… Ті, хто самі йшли на вибори, у них такого ресурсу не було. Через це вони і не перемагали”, - додала Ставнійчук.

Як повідомляла Politeka, Владислав Дзівідзінський заявив, що є багато успішних кейсів у нинішньої влади.

Також Politeka повідомляла, що політична астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла про доленосні місяці для України.