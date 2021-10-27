Заслужений юрист України Марина Ставнійчук розповіла, що Закон про політичні партії в Україні застарілий, що дає змогу існувати понад 400 політичним партіям.
Про це вона сказала в ефірі програми "Що далі" з Любов’ю Завальнюк на каналі "Знай 24".
“Закон про політичні партії в Україні прийнятий на початку 90-тих років. Тобто він практично застарів інституційно надзвичайно сильно. І це дає можливість сьогодні існувати на рівні реєстрації понад 400 політичним партіям. В Мін’юсті вони зареєстровані. Якщо ми візьмемо виборчі кампанії, у тому числі парламентські, місцеві, то як правило суб'єктами цього електорального процесу, політичного процесу, виступають не старі політичні партії, а виступають політичні проєкти”, - сказала Марина Ставнійчук.
Вона зазначила, що політичні проєкти спеціально створюються під конкретні вибори. Через це у парламенті мало сталих політичних сил.
“Отут би попрацювати партії влади для того, щоб в політичній системі стимульнути формування політичних проєктів не за рахунок олігархічного ресурсу. І ми ж чітко розуміємо, що на останніх місцевих виборах на тій же Вінниччині давали 1000 гривень за голос… Ті, хто самі йшли на вибори, у них такого ресурсу не було. Через це вони і не перемагали”, - додала Ставнійчук.
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